Daca nu ai planuri in 12 august, atunci ia-ti familia, prietenii, o paE turaE , multaE dispozitEie buna si vino la Star Party: Perseide 2023!Anul acesta, POV21 iti propune o locatie clasica pentru evenimentele lor de traditie in aer liber: Dealul Budacului, zona Serbarile Zapezii, municipiul Bistrita (click aici pentru a vedea locatia in Google Maps).Voluntarii vor pregati o seara de distractie cu muzica live la chitara, telescoape astronomice, lansare de lampioane si foc de tabara. Asa cum ... citeste toata stirea