Stefan Borbely: Tatii sunt absenti

Vorbim adesea despre romanul romanesc rural al primelor decenii ale secolului al XX-lea fara sa tinem cont de particularitatile mediului socio-politic si psihologic care l-a generat, desi abordarile unor analisti autohtoni renumiti, de la D. Draghicescu la Constantin Radulescu-Motru sau Mihai Ralea (incluzandu-l pe Lucian Blaga), ne-ar putea oferi deslusiri edificatoare. Ceea ce se invata in scoala e, in general, o istorie romantata, sentimentala si dihotomizata, axata pe problematica ... citeste toata stirea