Sub teascul istoriei

,,istoria se scrie la acest nivel...al evenimentelor marunte, unde poate domni nestingherit irationalul," (Ion Istrate)In volumul ,,Nasaud, dragostea mea!" (Editura ,,George Cosbuc", Bistrita, 2022), istoricul si criticul literar, poetul Ion Istrate (n. in 1948 in Nasaud) revine, prin intermediul amintirilor in Nasaudul obarsiilor sale, conturand in cele 22 de povestiri ,,o cronica" a unei familii care traverseaza o perioada istorica potrivnica, incepand cu anul 1940, anul Dictatului de la ... citește toată știrea