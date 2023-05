Sedusi inca de teoria artei ca fiind inclusa in cea a marelui flux doctrinar al teoriilor comunicarii, am putea crede ca eul liric isi exprima, in vederea impartasirii, durerea lui strict personala, numai ca subiectul creator de poezie / arta nu mai este subiectul din limbaj, ci este un subiect absolut, caruia "ii lipseste tocmai aceasta alteritate" prezenta in limbaj, prin care subiectul vorbitor se deschide spre celelalte subiecte, conform convingatoarei si profund motivatei teorii coseriene. ... citeste toata stirea