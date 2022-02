Teatrul lui I. A. Bassarabescu

Membru corespondent al Academiei Romane, caruia regimul comunist i-a luat aceasta calitate in anul 1948, I. A. Bassarabescu (1870-1952) este cunoscut in literatura romana ca autor de proza scurta (12 volume, publicate intre 1903 si 1943), fiind pus de istoricii literari alaturi de I. L. Caragiale si I. Al. Bratescu-Voinesti. El a scris si o farsa intr-un act si trei tablouri intitulata Ovidiu Sicana, dar si un monolog numit Samburele.Piesa Ovidiu Sicana a fost tiparita pentru prima data in ... citeste toata stirea