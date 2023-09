In revista de literatura si arta, Matrix, nr. 1/ 2023, ce apare in tara lui Goethe, s-a tiparit, in traducerea scriitorului Richard Muller-Schmitt, piesa de teatru Boala uitarii (Die Krankheit des Vergessens) de Icu Craciun. Precizam ca Richard Muller-Schmitt s-a nascut la Hanovra, dar strabunii din partea tatalui sau se trag din Transilvania, ceea ce l-a determinat, inca din tinerete, sa faca multe calatorii pentru a-si cunoaste radacinile. Ca urmare a acestui lucru a invatat romaneste, dar ... citeste toata stirea