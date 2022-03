Se implinesc trei ani de la mutarea la Domnul a scriitorului Teodor Tanco. A fost asezat in cavoul familiei din cimitirul ,,de pe Copacel", in satul natal. In ,,Antijurnal" (manuscris donat B.C. U.,,Lucian Blaga" din Cluj-Napoca) noteaza: ,,1 noiembrie 1982, ziua mortilor...aducerea aminte a celor plecati se face in ... citeste toata stirea