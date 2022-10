Thanatosul de sorginte bacoviana la Cezar Ivanescu

MOTO:"Voi pleca departe, departe!Ce neguri adanci ma-nconjoara!Ce noapteSpaimoasa asupra-mi s-asterne!Nu pot nici s-o-mprastii si nici s-o astampar.Vai mie, vai mie!Patrunde in mine si morbul dureriiSi morbul aducerii-aminte."(Cezar Ivanescu, Numitul G. B.)In Postfata la volumul La Baaad (Editura Eminescu, Bucuresti, 1996), Theodor Codreanu il situeaza pe Cezar Ivanescu intr-o triada de poeti neintrecuti in relevarea dramatismului mortii: "De la Eminescu si Bacovia, nici un ... citeste toata stirea