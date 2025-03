Titu Maiorescu, 185 ani de la nastere.

Sa ne alimentam putin visele din izvoarele istoriei, aducand in fata oameni si fapte, rememorand carturari care au scris istoria. Astazi ne oprim o clipa asupra vietii si activitatii lui Titu Maiorescu, care a implinit de curand 185 ani de la nastere.Nascut la Craiova, la 15 februarie 1840, fiu al profesorului ardelean Ion Maiorescu, amestecat in rosturile revolutiei pasoptiste, care pribegeste o perioada in Brasov. Aici Maiorescu face prima clasa de liceu (1850), apoi la Institutul ... citește toată știrea