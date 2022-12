TRANSILVANIA TAINICA SI VIE. Lansare de carte la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud

Cu mare bucurie va invitam in data de 10 decembrie, ora 12, la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, sa lansam impreuna cartea TRANSILVANIA TAINICA SI VIE, in varianta in limba engleza TRANSYLVANIA, MYSTICAL AND ALIVE. Spun impreuna pentru ca veti avea minunatul prilej sa-i intalniti pe bistritenii din carte, intr-un spectacol de colinde strabune.Doamna Teodora Purja, cantareata cu noduri din Agries (Tezaur Uman Viu) ne va darui colindul inimii ei pure, ne va inalta gandurile si purifica trairile. ... citeste toata stirea