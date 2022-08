Ultima predica

,,Am ajuns pe calea sufletului meu la Nicula, la sufleteasca imbratisare cu zecile de mii in toti anii fara exceptie, pe orice vreme si in orice imprejurari." (Episcopul Iuliu Hossu)De 73 de ani, la Nicula,dealurile cu padurileodihnind istoric pe spinarile lor,in 14 august, in fiecare an(incepand cu 14 august 1949)isi asteapta Arhiereul.El vine din vale,din vechea lui resedinta episcopala,Gherla.Satenii il intampinacu paine, cu sare,cu o ulcica cu apa,il trec prin ... citeste toata stirea