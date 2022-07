Un articol dedicat lui Grigore Pletosu scris de dr. C. I. Sotel

Vesnic tanar si ferice, fara ganduri, fara griji, cu surasul inflorit chiar si in somn pe buze, a trait o viata cred de basm, nenea Grigore Pletosu.Rar, enorm de rar, sa ivesc chiar in o generatie, atari indivizi zamisliti, atat de indiferenti, satisfacuti sau fericiti, in orice situatie, pe care nu-i atinge nici o furtuna, oricat de naprasnica sau nemiloasa ar fi, pe care nu-i poate abate din fagasul caracteristic, intrinsec, nici un val de noroc sau bucurie, oricat ar fi de neasteptate, de ... citeste toata stirea