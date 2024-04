Un cronicar literar de cursa lunga

In calitate de cronicar literar, Mircea Darosi si-a adunat in volumul Cronici literare (Ed. PIM, Iasi, 2023) scrierile publicate intre anii 2021-2023 in diferite reviste, editii print sau online, precum: Vatra veche, Caiete silvane, Rasunetul cultural, Miscarea literara, Luceafarul, Agora literara, Constelatii diamantine etc.In fiecare cronica, "Am cautat - zice autorul - mesajul operei, valoarea ei emotionala si nu in ultimul rand temperatura artistica a creatiei autorului". Dintre cele mai ... citește toată știrea