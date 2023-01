Un umorist al durerilor...de cot

Premiat la multe concursurinationale de epigrame,Grigore Cotul ,,este in plina progresie ... literara'', spun colegii lui maiereni. Aprecierea lor se refera la relatia dintre profesiunea pe care o exercita in calitate de profesor de matematica, demodelator al gandirii elevilorsi cea de epigramist in plina afirmare. Termenii matematici converg in cazul epigramei sale cu poanta acesteia.Autoironia este vizibilainca de la inceput:,,Sunt resemnat, da-s foarte trist,/Ca m-am convins de-a ... citeste toata stirea