Unde sunt busturile lui DECEBAL de la Cosbuc si Rebrisoara?

Dacajungi la Roma, fosta capitala a lumii romane in antichitate, intalnesti de mai multe ori chipul lui Decebal pe columna lui Traian, regele dacilor liberi, rege al uni tinut liber, care cuprindea Oltenia, Transilvania, Banat, Moldova, Maramures.., rege care a infruntat cea mai mare putere mondiala din acele timpuri - Imperiul Roman, pentru a apara libertatea tinutului dacic, tinut al stamosilor nostri, care-l stapaneau in deplina libertate. Numele sau, Decebal, este intalnit si in ... citeste toata stirea