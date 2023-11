"Unleash The Archers , una dintre senzatiile metalului canadian, vor fi headlinerii de duminica ai Festivalului Celtic Transilvania 2024, prezenta lor fiind o premiera pentru Romania.Unleash The Archers a fost formata in 2007 de catre vocalista Brittney Slayes, impreuna cu partenerul ei, care este si tobosarul trupei, Scott Buchanan, in timp ce urmau cursurile Universitatii Victoria din Vancouver, Columbia Britanica.Trupa a suferit mai multe schimbari de linie, dar in cele din urma a reusit ... citeste toata stirea