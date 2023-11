Scriitorul beclenarilor si nu numai, Aurel Podaru, ma suna zilnic la inceput de octombrie, dornic sa afle daca am primit un plic de la el. Dupa 5-6 zile (ca doar intre cele doua orase e o mare distanta), i-am confirmat primirea plicului, cu o carte frumos legata, "Urcanestii", cu dedicatia "Lucretiei si Ioan Mititean nedespartiti in viata si in literatura". Cu drag, 20 septembrie 2023, Aurel Podaru.Ne-am bucurat mult, deoarece cartile pentru noi, dupa cum spunea Sadoveanu , "sunt sfetnici si ... citeste toata stirea