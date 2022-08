Vacanta de vara a proiectelor AmmA-Kids

Fericiti sunt copiii care in timpul vacantei de vara au fost implicati in proiecte educative de certa importanta si frumusete. Un astfel de proiect s-a consumat in cadrul atelierelor de vara AMmA-Kids (proiecte initiate de invatatori si profesori in beneficiul copiilor), proiect sustinut de ISJ BN si realizat prin voluntariat de Asociatia invatatorilor AMmA, beneficiari fiind atat elevi capabili de performante, cat si elevi de risc educational.Proiectul initiat de AMmA propunea copiilor din ... citeste toata stirea