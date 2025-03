"Vacante de vis". Frumusetea calatoriilor, asternuta de Mircea si Rodica Darosi in paginile unei carti

,,Lumea e ca o carte, iar cei care nu calatoresc, citesc doar o pagina din ea " (Sfantul Augustin )Multa vreme am privit numai cu gandul dincolo de hotarele tarii. Abia dupa revolutia din decembrie 1989, calatoriile noastre imaginare pe harta lumii au devenit o realitate. Atunci s-au deschis portile libertatii si multi romani au plecat in strainatate pentru a-si gasi un alt rost in viata. De primele iesiri am beneficiat si eu, impreuna cu familia, dar nu sa renuntam la profesia de dascali, ci ... citește toată știrea