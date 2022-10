Vara genunchiului stang

Dupa mai bine de douazeci de ani de la Dilem(n)e, volum ce a reprezentat debutul ca poeta al Elenei M. Cimpan, ne aflam in prezenta unui nou volum de versuri, publicat la Editura Ecou Transilvan in anul 2022, volum care cuprinde o constelatie ideatica aflata in punctul de incidenta al unei duble vocatii - cea de profesoara si cea de om de litere. Este stiut faptul ca Elena M. Cimpan ca este profesoara la Colegiul National ,,Liviu Rebreanu", iar din 2021, inspector de specialitate al judetului ... citeste toata stirea