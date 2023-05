Esin in mana volumul de poezii scris de catre domnul Vasile Hatos pe care l-am cunoscut in Italia, unde am participat, ca invitat, la un eveniment cultural ce l-a organizat acolo, impreuna cu poeta (traducatoarea) Mihaela Talaba si alti romani stabiliti acolo.Am ramas impresionati atunci, cata lume poate aduna arta cuvantului, insufletind respectul si admiratia tuturor celor prezenti acolo. Romanii se recunosteau usor intre ei, dupa frumoasele costume populare. Eram cu totii in centrul ... citeste toata stirea