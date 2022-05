Vasile V. Filip, Cronici, povestiri, marturisiri

Recentul volum al domnului profesor dr. Vasile Filip, reputat dascal si carturar al meleagurilor chiuzene vine sa confirme vocatia autorului inspre memorialistica si critica literara. Autor al unei opere vaste, cu puternice ecouri in spatiul etnografiei si in cel filologic, dansul adauga in palmares o noua antologie ce-i deconspira, intr-o maniera complexa, calitatile de fin manuitor al condeiului.Sgementata in cinci sectiuni mari, lucrarea intitulata: Cronici, povestiri, marturisiri, Editura ... citeste toata stirea