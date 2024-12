Vasile V. Filip. Trilogia cuplului

Marti, 15 octombrie 2024, la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" din Bistrita (in nou-renovatul si elegantul local numit "Casa Colectiilor", in care - prin 1929 - isi sfarsea zilele fostul ofiter Matei Eminescu, cel mai longeviv dintre fratii Poetului National), a avut loc un eveniment cultural rar: lansarea "Trilogiei cuplului" a Doinei Vamos; care lansare, la randul ei, venea in prelungirea unei alte lansari, tot in afara celor de serie, cea a unui tratat de istorie a artei medievale ... citește toată știrea