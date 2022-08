Muzeul Bistrita in colaborare cu Muzeul Transilvanean din Gundelsheim (Germania) si Muzeul National Brukenthal invita publicul in data de 17 august de la orele 18.00 la vernisajul expozitiei "O tempora, o mores!" a artistului Gert Fabritius.Gert Fabritius s-a impus in lumea artei vest-europene in primul rand prin xilogravura. Arta lui traieste insa din ansamblarea canoanelor traditionale ale gravurii in lemn cu pictura. Planul compozitional grafic este astfel dublat ori chiar triplat de ... citeste toata stirea