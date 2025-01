Via Transilvanica, inclus de publicatia prestigioasa CNN Travel, in lista destinatiilor turistice de neratat in 2025!

Incepem anul cu vesti bune!Via Transilvanica ramane un proiect valoros, recunoscut la nivel international. Traseul nostru tocmai a fost inclus in lista destinatiilor turistice de neratat in 2025, in publicatia prestigioasa CNN Travel.Este o bucurie sa ne gasim printre atatea locuri spectaculoase de pe glob, chiar incepi sa simti ca lumea asta e plina de carari care se intalnesc.Asa ca daca inca nu ai inchis lista lucrurilor pe care vrei sa le indeplinesti in acest an, pune acolo si ... citește toată știrea