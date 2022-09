Vineri, 7 octombrie, "Bigg Dimm a'Band", la Clubul de jazz Bistrita

Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" va invita vineri, 7 octombrie 2022, incepand cu ora 19:00, la Clubul de jazz Bistrita alaturi de "Bigg Dimm a'Band" .Ansamblul a luat fiinta in anul 2011, din dorinta de a atrage studentii si catre o alta latura a creativitatii umane, si, in aceeasi masura, pastrand rigoarea profesionala si etica in cazul muzicii/culturii de divertisment.Odata cu trecerea anilor, ansamblul a crescut in valoare si treptat s-a facut ... citeste toata stirea