Virgil Sotropa in an aniversar - 155

Se implinesc la 5 decembrie a.c., 155 de ani de la nasterea academicianului nasaudean VIRGIL SOTROPA, un intelept, elegant in expresie, implicat, un briant, un explorator in cautarea samburelui de lumina, in fata caruia ne aplecam cu atentie si interes, aducandu-l in sufletele noastre macar de ziua sa de nastere.S-a nascut la Gheorgheni, Harghita, in familia functionarului regesc Alexandru Sotropa la origine maierean, stabilit la Gheorgheni ca presedinte al Consiliului teritorial de inspectie ... citeste toata stirea