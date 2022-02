Vrei sa te apuci de jogging? 9 greseli de evitat

Orice alergator, indiferent de experienta pe care o are, poate face greseli in timpul antrenamentului. Deoarece lucrurile nu sunt foarte complicate, am realizat un articol cu cele mai importante recomandari, astfel incat antrenamentul tau sa nu fie presarat cu incidente neplacute.1.Incalzire incorectaAtat stretching, dar si rotirile de incheieturi sau exercitiile simple de gimnastica sunt importante pentru incalzirea corpului inainte de jogging. Daca pornesi la drum cu muschii neincalziti, ... citeste toata stirea