La Chisinau, in Republica Moldova, s-a desfasurat in perioada 1-5 octombrie a.c., sub egida Centrului National de Conservare si Promovare a Patrimoniului Cultural International-simpozionul: "Zilele Europene ale Patrimoniului". Palatul Republicii a fost gazda acestui eveniment patronat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Oameni de cultura, specialisti din Moldova si Romania s-au intalnit in cadrul simpozionului derulat sub genericul "Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial". ... citeste toata stirea