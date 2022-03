Ziua Internationala a Poeziei aduce bucurii editoriale tinerelor talente, la Editura George Cosbuc!

Ziua Poeziei -21 Martie- la Editura George Cosbuc Bistrita, se va marca prin concursul "DEBUT POEZIE - 2022- Litera Nordului" Premiul va consta in publicarea gratuita a acestor trei volume in tiraj de 50 exemplare/autor, pana la sfarsitul acestui an si publicarea castigatorilor in revista noastra sub egida USR, "Litera Nordului". (Castigatorii vor fi anuntati in 21 Martie). Astfel continuand efortul regretatului fondator al editurii si revistei -Dumitru Munteanu- de a sustine talentul ... citeste toata stirea