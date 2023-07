10 ani de Profesional Fight Gym au fost sarbatoriti prin castigarea centurii de catre Lutaniuc Sebastian!, anunta presedintele clubului, Ionel Burduhos.Vineri seara, la Londra a avut loc o super gala, cu sportivi de top, organizata de Jon Smith. LSebastian Lutaniuc a luptat in meciul de titlu la categoria de 95 kg impotriva lituanianului Aidas Cekauskas, reusind sa se impuna, in stilul sau caracteristic si spectaculos, atragand tot publicul de partea sa. In aceeasi gala a luptat si Bogdan ... citeste toata stirea