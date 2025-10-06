Editeaza

11 medalii pentru sportivii Gloriei Bistrita la Cupa Romaniei la Taekwondo WT!

Sursa: Rasunetul
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:28
Sportivii Gloriei Bistrita au cucerit 11 medalii la Cupa Romaniei la Taekwondo WT, dintre care patru de aur, cinci de argint si doua de bronz.

Locul 1 si medalie de aur au obtinut Mario Raul Filip Muresanu la categoria seniori masculin-68 kg, Amir Dorin Halasu la categoria juniori masculin-78 kg, Roxana Maria Gherghel la seniori feminin-53 kg clasa B si Darius Eduard Doboca - categoria juniori mici masculin-35 kg.

