In perioada 4-6 august, TeraPlast Arena gazduieste Turneul International de Handbal Feminin "Trofeul Portii Transilvaniei"! Vor participa echipele CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, DVSC Kezilabda (Ungaria), ES Besancon (Franta) si SCM Gloria Buzau.Programul meciurilor4 augusta-SSemifinala 1Ora 16.00 - DVSC Kezilabda vs SCM Gloria Buzaua-SSemifinala 2Ora 18.00 - CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud vs ES ... citeste toata stirea