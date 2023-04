CS Gloria 2018 BN a obtinut a treia victorie consecutiva in play-off-ul Ligii a III-a. Partida jucata acasa in compania CS Lotus Baile Felix s-a incheiat pentru Gloria cu scorul 1-0 si cu 3 puncte importante in clasamentul Seriei a 10-a. Golul partidei a fost marcat in minutul 50 de Franck Yameogo."Trei puncte. Atat. Ne asteapta un meci pentru locul 1 cu Bihorul. Suntem in obiectiv.", a declarat Adrian Falub, antrenor principal al echipei de fotbal a CS Gloria 2018 ... citeste toata stirea