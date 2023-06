A fost un meci de mare lupta la Recea, in Maramures, foarte aproape de Baia Mare, in prima intalnire a barajului pentru accederea in divizia a treia la fotbal, confruntandu-se campioana Maramuresului, Academica Recea si campioana judetului Bistrita-Nasaud, Minerul Rodna. Cei din Recea plecau favoriti din start, poate si pentru trecutul lor impresionant, a avut echipa in divizia a doua prin anul 2018, iar in campionatul lor abia incheiat, au avut doar o singura infrangere, restul numai victorii, ... citeste toata stirea