ACS Heniu Prundu Bargaului - U. Olimpia Cluj 2-6, in finala Cupei Romaniei! Incepe un nou capitol, sub egida Gloriei!

O finala din care avem mult de invatat! ACS Heniu Prundu Bargaului - U. Olimpia Cluj, scor 2-6, in finala Cupei Romaniei! Golurile echipei noastre au fost marcate de Andreea Laiu.Ne bucuram pentru locul 2 obtinut in campionat si cu a treia prezenta in finala Cupei Romaniei.Apreciem eforturile jucatoarelor noastre care s-au luptat pentru medalii si trofeu, dar si pentru parcursul impecabil de pana in finala.Fetelor, capul sus!Prezenta voastra constanta in ultimul act al ... citeste toata stirea