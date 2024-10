ACS Transilvania Bistrita confirma rezultatele bune din ultimele sezoane si este liderul seriei la U19!

Probabil ca iubitorii fotbalului juvenil din Bistrita inca au in memorie performanta juniorilor clubului Transilvania Bistrita, care in primavara lui 2023 disputau semifinala Cupei Romaniei la categoria Under 17, dupa ce au eliminat in sferturi, la lovituri de departajare, pe Dinamo Bucuresti.In noul sezon, trupa antrenata de Gabriel Constantin Carstea a urcat la categoria mare a juniorilor si continua seria rezultatelor bune, confirmand ca avem de-a face cu o generatie valoroasa de jucatori. ... citește toată știrea