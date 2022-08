ACS Transilvania Bistrita, locul I si locul III, la turneul de fotbal Karneval Kupa de la Debrecen!

Evolutii meritorii, la Karneval Kupa, la Debrecen (Ungaria), in acest weekend (12-14.08.2022), pentru echipele noastre: Grupa 2008 (U14) care castiga acest turneu, si grupa 2010, locul 3, a transmis ACS Transilvania Bistrita, pe pagina de facebook."Acesti mici fotbalisti de la ACS Transilvania Bistrita joaca fara niciun complex indiferent de adversar si nu sunt cu nimic mai prejos decat cluburile renumite din tara. In turneul de la Debrecen, am aratat tuturor ca se face fotbal la Bistrita si ... citeste toata stirea