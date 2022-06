Mircea Finna, fost jucator al Gloriei Bistrita intre anii 1983-1987 a decedat in noaptea dinspre 16 si 17 iunie."Cu profund regret, anuntam trecerea la cele vesnice a celui care a fost Mircea Finna, fost jucator al echipei de fotbal Gloria Bistrita intre anii 1983 - 1987. Moartea sa a survenit in urma unui stop cardiorespirator survenit in timpul somnului, in cursul noptii ... citeste toata stirea