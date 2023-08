Vineri incepe un nou campionat, al 6-lea pentru Gloria in Liga a treia. Mai intai vreau sa te intreb ce n-a mers in sezonul trecut, de ce nu suntem in Liga a doua?Cred ca pasii pe care i-am facut n-au fost rai. Dar ne-au incurcat doua accidentari, a lui Gugu si a lui Carl. Am pierdut, pentru doua luni, doi jucatori dintre cei mai buni ai nostri si nu i-am putut folosi suta la suta la baraj. S-a si vazut la baraj ca a trebuit sa-l schimbam pe Gugu dupa 20 de minute, iar Carl n-a fost el...A ... citeste toata stirea