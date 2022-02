Adrian Falub, noul antrenor al echipei de fotbal Gloria Bistrita

Ionut Simionca a transmis un mesaj de felicitare noului antrenor al echipei de fotbal Gloria Bistrita, Adrian Falub, felicitand conducerea sectiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, in special pe Paul Somodean, pentru alegerea facuta."Imi doresc, in calitate de suporter, ca Adrian Falub sa reuseasca in acest an sa intareasca echipa, sa o aseze pe drumul cel bun, iar anul viitor sa promovam in Liga 2. In sezonul 1998-1999, Adrian Falub a jucat 11 meciuri la ... citeste toata stirea