Afterschool gratuit pentru clasa pregatitoare! Vezi oferta LPS Bistrita pentru anul scolar 2022-2023!

LPS Bistrita ofera pentru clasa pregatitoare, anul scolar 2022-2023, afterschool gratuit, datorita unui proiect de voluntariat in care sunt implicate toate cadrele didactice din scoala, care prin rotatie asigura zilnic, de luni pana joi, intre orele 12.00-16.00, insotirea elevilor la diverse activitati sportive, activitati recreative, jocuri dinamice etc.Pe langa cadrele didactice mai sunt implicati in proiect: biblioteca scolii care implica copiii in activitati de lectura timpurie si Palatul ... citeste toata stirea