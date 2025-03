Andreea Clapa de la Gloria, medalie de bronz la Campionatul National de tenis de masa

Andreea Clapa, sportiva CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, a castigat medalia de bronz in proba senioarelor din cadrul Campionatului National Individual.Andreea a castigat grupa cu 3 victorii. S-a impus apoi pe tabloul principal in turul 1 in fata Danielei Gaina (CSM Slatina) - scor 3-0, in optimi a invins-o ... citește toată știrea