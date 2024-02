Antrenoarea Mihaela Steff, cu echipa feminina de tenis de masa, la Mondialele din Coreea de Sud

Bistriteanca Mihaela Steff coordoneaza sportivele din lotul feminin al Romaniei la Campionatul Mondial de tenis de masa seniori, echipe, anunta CS GLoria 2018 Bistrita-Nasaud. Lotul este format din: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, antrenorii Viorel Filimon, Mihaela Steff, psihologul Mioara Sincan si kinetoterapeutul Petrut Ghita.Competitia are loc in perioada 16-25 februarie in Busan, Coreea de Sud.Echipa feminina va juca in grupa cu ... citește toată știrea