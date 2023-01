Aproape 100 de fetite din municipiul Bistrita, dornice sa descopere handbalul la Gloria!

Aproximativ 100 de fetite din municipiul Bistrita s-au alaturat proiectului "Gloria junior", urmand sa descopere tainele handbalului. Prima intalnire a avut loc deja la Sala Polivalenta, iar bucuria acestora este de nepretuit."Exista doua mosteniri de durata pe care le putem oferi copiilor nostri: radacini si aripi! Cu acest crez am pornit la drum in urma cu trei ani cand am constituit in judet grupele de handbal si am organizat mai apoi primul turneu "Gloria Junior".Acelasi crez il avem si ... citeste toata stirea