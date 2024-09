Apus-au vremurile cand Rapidul era "sperietoarea" Bistritei! Victorie clara in etapa a 3-a!

Gloria este la a patra victorie consecutiva in fata Rapidului, trupa lui Ginesta ramasa in continuare fara vreo reusita in fata Bistritei de la startul "erei Pera". Meciul etapei a 3-a din Liga Florilor s-a terminat cu scorul de 24-22 (13-10) in favoarea bistritencelor, care s-au aparat excelent, punand in dificultate adversarul de fiecare data cand acesta a jucat din pozitional. Tabela a aratat pe tot parcursul jocului un singur lider la puncte, Gloria mentinandu-si forma buna aratata in ... citește toată știrea