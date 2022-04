Armata invinge Politia si trofeul ramane in vitrina Brigazii 81 Mecanizate Bistrita!

Cu 12 echipe prezente la start si cu o organizare excelenta, Cupa Firme si Institutii si-a desemnat aseara laureatele, Baza Raoul fiind din nou o gazda primitoare.IPJ Bistrita si-a castigat dreptul de a juca cu trofeul pe masa dupa ce a trecut in sferturile de finala de surpriza placuta a competitiei, echipa Justitiei, si in semifinale de ISJ, profesorii pierzand dramatic, Nicu Somesan inscriind golul victoriei cand mai erau 40 de secunde de joc. Armata a trecut in sferturi de eterna rivala ... citeste toata stirea