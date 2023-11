In urma victoriei obtinute in meciul decisiv disputat la Targu Mures in compania echipei CSS Targu Mures, Asociatia Sah Club Bistrita a reusit o noua calificare in Divizia A, editia 2024 a Campionatului National pe echipe, esalon unde echipa bistriteana a mai evoluat in editiile din anii 2010, 2015, 2017, 2018 si 2019.Inainte de confruntarea decisiva castigata de sahistii bistriteni cu scorul de 3.5 la 0.5, cele 2 echipe se aflau la egalitate de puncte in fruntea clasamentului seriei 6, ... citeste toata stirea