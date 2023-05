In acest sfarsit de saptamana, la Bucuresti a avut loc Campionatul National de Atletism Seniori, Tineret si U20 Etapa 1. Sportiva Lenuta Constantin, legitimata la CSM Bistrita si pregatita de Emil Rusz, a luat startul in doua probe, la 1500 m si la 800 m, reusind doua recorduri personale.Astfel, atleta noastra a obtinut locul 2 la seniori, in proba de 1500 m, si locul 5 la seniori, in proba de 800 ... citeste toata stirea