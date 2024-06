Atmosfera ca in timpurile bune, vreme prielnica, victorie pierduta printre degete!

A fost o atmosfera de vis, la fel ca cea din vremurile de aur ale Gloriei, in prima mansa a ultimului baraj de calificare in Liga a 2-a. Peste 6.000 de oameni au umplut tribunele stadionului "Jean Padureanu", iar la fel ca in timpurile de odinioara, multi spectatori au privit partida chiar si de langa gardul ce inconjoara terenul. Pentru un plus de motivatie in randul baietilor, lovitura de start a partidei a fost data de fostul jucator al Bistritei si al nationalei Romaniei, Paul Anton. ... citește toată știrea